В Киеве отморозок с ножом ограбил детей

Главное: В Киеве житель Одессы ограбил детей. Его задержали.

Детали: Копы задержали парня, который, вооружившись ножом, ограбил детей в Киеве. Об этом сообщает полиция.

Известно, что его нашли в течение суток в Винницкой области, куда он уехал на поезде, и задержали прямо на станции.

27-летний уроженец Одесской области отобрал у несовершеннолетних велосипед и смартфон.

Информируется, что он напал на детей на улице Челябинская.

Отмечается, что он не имел постоянного места жительства, а в украинскую столицу приезжал для того, чтобы вести преступную деятельность.

Стало известно, что у него обнаружили вещи несовершеннолетних, нож, а также другие ценности, не принадлежащие ему.

Теперь отморозку светит десятилетний срок.

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