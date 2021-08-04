В Киеве отморозок с ножом ограбил детей

Главное: В Киеве житель Одессы ограбил детей. Его задержали.
Детали: Копы задержали парня, который, вооружившись ножом, ограбил детей в Киеве. Об этом сообщает полиция.
Известно, что его нашли в течение суток в Винницкой области, куда он уехал на поезде, и задержали прямо на станции.
27-летний уроженец Одесской области отобрал у несовершеннолетних велосипед и смартфон.
Информируется, что он напал на детей на улице Челябинская.
Отмечается, что он не имел постоянного места жительства, а в украинскую столицу приезжал для того, чтобы вести преступную деятельность.
Стало известно, что у него обнаружили вещи несовершеннолетних, нож, а также другие ценности, не принадлежащие ему.
Теперь отморозку светит десятилетний срок.
В тему: В Киеве шайка малолеток бросалась в прохожих камнями и применяла слезоточивый газ.