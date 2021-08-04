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Новости > На Киевщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

На Киевщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы

Александра Кудрявцева
04.08.21 13:15
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На Киевщине верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы
Главное: В Киевской области верующие Украинской Православной Церкви прошли двухдневным крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы «Рудосельская».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bilatserkva.church.ua, 3 августа митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин и архиепископ Фастовский Дамина совершили Божественную литургию на месте явления чудотворной иконы Богородицы.
 
После богослужения начался традиционный крестный ход из Рудого Села в Ожеговку. Каждый год верующие за два дня проходят с молитвой более 30 километров по этому маршруту, останавливаясь для совершения богослужений и ночлега в селе Володарка.
 
4 августа в Покровском храме Ожеговки состоится праздничное вечернее богослужение, а на следующий день — Божественная литургия.
 
*** Название этой иконы происходит от места, где она прославилась — Рудое село Володарского района, Киевской области.
 
Здесь находилось имение помещика Станислава Залесского. Владелец усадьбы страдал тяжёлым недугом и часто ездил на излечение от астмы в город Ченстохов в Польше. В этом городе пан Залесский купил на ярмарке икону Божией Матери и молился перед ней об исцелении. Вскоре он выздоровел и вернулся в своё имение в Рудом селе. Приобретённая им икона осталась в Польше.
 
Однажды, служанкой в погребе была обнаружена икона Божией Матери. Пан Станислав увидел икону и узнал в ней ту самую, которую оставил в Ченстохове. Он упал на колени перед образом и услышал голос: «Когда ты болел, то молился Мне, а когда выздоровел, то забыл Меня». В смятении помещик долго и усердно молился перед образом Небесной Владычицы, прося о прощении.
 
Пан Станислав Залесский был настолько потрясен произошедшими событиями, что, будучи католиком, решил построить в селе православную церковь, куда и был перенесён образ.
 
После революции, во времена гонений на Православную Церковь, люди прятали Рудосельскую икону в погребах своих домов и тайно молились перед чудотворным образом. Место её пребывания скрывалось особо тщательно. Так икону удалось спасти.
 
Неоднократно Рудосельскую икону похищали. Один раз похитителей задержали на таможне при попытке вывезти чудотворный образ в Польшу. Но каждый раз эта дивная икона возвращалась на место, которое Сама избрала для своего постоянного пребывания.
 
От образа Божией Матери, как 200 лет назад так и сейчас, совершаются чудеса и исцеления.
 
В тему: На Тернопольщине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по пути перенесения Почаевской иконы.

Тэги: Богородица, Киевская область, Крестный ход, УПЦ

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