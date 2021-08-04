Стало известно, может ли певец Киркоров въехать в Украину

Главное: Российский певец Филипп Киркоров не может въехать в Украину. Но его нет в черном списке.

Детали: Стало известно, может ли российский певец Филипп Киркоров въехать на территорию нашей страны. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет «Интерфакс-Украина».

Сообщается, что ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.

При этом его фамилия отсутствует в черном списке.

Информируется следующее: «Запрет на въезд и нахождение в черном списке могут быть применены как одновременно, так и по отдельности. В отношении Филиппа Киркорова действует запрет на въезд сроком на три года, но в черном списке Министерства культуры он не находится».

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