В Киеве недовольный клиент сжег кафе

Главное: На окраине Киева мужчина сжег кафе. Ему не понравилось обслуживание.

Детали: На Лесном массиве в Киеве произошел огненный инцидент. Тут мужчина поджог кафе, сообщает полиция.

Известно, что ЧП случилось на улице Шолом Алейхема.

Отмечается, что задержанный мотивировал свои действия тем, что ему не понравилось обслуживание в заведении. После этого он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее.

Пожаром был поврежден интерьер зала.

Информируется, что злоумышленником оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин.

Дебошира задержали.

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