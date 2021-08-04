Смертельное ДТП в Харьковской области: перевернулся и сгорел грузовик с зерном

Главное: В Харьковской области перевернулся и сгорел грузовик. Погиб водитель.

Детали: В минувший вторник, 3 августа, в пгт Кегичевка (Харьковская область) произошло смертельное ДТП. О нем сообщает ГСЧС.

Как стало известно, тут на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия опрокинулся грузовой автомобиль.

В результате ЧП 38-летний водитель погиб.

Информируется: «При выгрузке зерна произошло опрокидывание грузового автомобиля ГАЗ с зерном в сторону, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением».

Проводится следствие.

В тему: Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области.