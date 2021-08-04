Коронавирус в Украине: 984 заболевших и 43 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 984 человека. Умерли 43 больных.

Детали: Коронавирус в Украине наращивает обороты. Данные на среду, 4 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 984 случая заразы. Среди заболевших – 59 детей и 48 медработников. Госпитализация понадобилась для 572 больных, а выздоровели 570 пациентов.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 22 533, методом ИФА – 8 064, экспресс-тестами – 16 845.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (236), а также Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Умерли еще 43 человека. С начала пандемии скончались 53 024 больных.

За все время заболели 2 255 345 людей, а выздоровели 2 188 273 человека.

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