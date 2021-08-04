Синоптики рассказали, как лесные пожары в Европе влияют на погоду в Украине

Главное: Синоптики говорят, что погода в Украине становится все более неустойчивой. А лесные пожары в Европе осложняют прогнозирование.

Детали: Из-за пожаров в Турции, Греции и Италии погода в Украине становится все более неустойчивой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии также влияют на погоду, она становится все более неустойчивой и ее становится сложнее прогнозировать», — сказано в сообщении.

В тему: Нашлись виновные в масштабных пожарах в Турции.