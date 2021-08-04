В Минздраве детально объяснили, где и как получить международный сертификат о вакцинации

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что международный сертификат о вакцинации привитые украинцы могут получить у своего семейного врача. Сертификат будет иметь бумажную и электронную формы.

Детали: Украинцы, которые сделали прививку, смогут получить международный сертификат о вакцинации от коронавируса у своего семейного врача. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье, 1 августа.

По словам главы ведомства, сертификат будет иметь бумажную и электронную формы.

«Некоторые страны, в том числе страны ЕС приняли решение о введении электронных сертификатов, и в ЕС прописаны технические требования к этому сертификату. В то же время в позиции Евросоюза есть примечание, которое говорит, что кроме цифровых сертификатов, страны-члены ЕС могут использовать и бумажную форму», — сказал он.

Ляшко также добавил, что для этого должно быть подписано соглашение между странами о признании этих сертификатов в виде обмена нотами, который проводят дипломаты.

Глава Минздрава отметил, что у Украины сейчас есть возможность выдавать международные сертификаты о вакцинации в бумажном виде.

«Все наши медицинские системы к этому готовы. То есть люди, которые сделали две прививки, могут обратиться к семейному врачу, и он из медицинской информационной системы может сделать этот документ. Он будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о вакцинации», — сказал он.

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