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Новости > 115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы

115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы

Александра Кудрявцева
02.08.21 17:35
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115 абитуриентов допущены к вступительным экзаменам на дневное отделение в Киевские духовные школы
Главное: В Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви 2 августа началась вступительная кампания.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в этом году вступительные экзамены на дневную форму обучения сдают 115 абитуриентов, из них 71 – в Семинарию и 44 – в Академию.
 
Во время экзаменов абитуриенты должны показать знания Священного Писания, богословия, церковной истории, иностранных языков, церковнославянского языка и церковных молитв. Также поступающие должны написать сочинение.
 
Перед началом экзаменов в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери был совершен молебен, который возглавил первый проректор протоиерей Сергий Ющик.
 
В тему: Митрополит Антоний передал в музей Киевских духовных школ вещи священномученика Александра Глаголева.
 

Тэги: УПЦ, КДАиС

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