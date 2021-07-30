Коронавирус в Украине: 962 заболевших и 14 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 962 человека. Умерли 14 людей.

Детали: Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. Данные на пятницу, 30 июля, сообщает министерство здравоохранения.

Выявлено еще 962 случая больных. Среди заболевших – 51 ребенок и 49 медиков. Госпитализация понадобилась для 488 больных, а выздоровели 504 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 19 397, методом ИФА – 7 997, экспресс-тестами – 13 934.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (233), а также Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Умерли еще 14 человек. За все время скончались 52 930 больных.

С начала пандемии заболели 2 251 869 людей, а выздоровели 2 186 353 человек.

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