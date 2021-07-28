МИД назвал страны, в которых украинцы могут провести свой отпуск

Главное: 124 страны доступны для туристов из Украины на данный момент. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, среди них все страны Евросоюза и Великобритания.

Детали: Для граждан Украины на сегодняшний день открыли границы 124 страны мира. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, таким образом это лето можно считать гораздо свободнее для путешествий, чем прошлое.

Среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория.

«Сегодня в целом открыты 26 европейских стран. Это, в частности, ЕС плюс Великобритания. Мы и в дальнейшем будем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом», — цитирует министра «Интерфакс-Украина».

Он призвал граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего, вакцинироваться и выполнять все правила въезда.

Также Кулеба напомнил, что МИД создало для украинцев популярный ресурс trip.gov.ua, где можно найти оперативную информацию и получить точные данные об условиях въезда или транзита.

«Сегодня вообще открыты 26 европейских стран. Это, в частности, ЕС плюс Великобритания. Мы и в дальнейшем будем работать над открытием стран для украинцев, это абсолютно останется нашим приоритетом», — заверил министр.