Оказывается, люди с психическими расстройствами умирают от коронавируса в 2 раза чаще

Главное: Французские ученые установили наличие прямого влияния психических расстройств на смертность от коронавирусной болезни COVID-19. По их мнению, такие люди входят в группу риска и требуют первоочередной вакцинации.

Детали: Пациенты, страдающие легкими и средними формами ментальных расстройств, такими как депрессия и тревожные расстройства, в 1,8 раза чаще умирают от коронавируса в отличии от здоровых людей. Как сообщает Lenta.ru, результаты нового исследования ученых из университета Марселя во Франции показали, что смертность среди пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство личности, наблюдается в 2,3 раза чаще.

Это связанно с работой иммунной системы, которая у людей с расстройствами неспособна защитить организм от вирусной инфекции. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что люди с психическими расстройствами должны в приоритетном порядке пройти профилактику от нового вируса, потому что входят в группу риска.

По их мнению, медицинским учреждениям стоит обратить пристальное внимание на таких пациентов и организовать им полный доступ к медицинскому обслуживанию.

Известно, что деменция и другие неврологические состояния также являются факторами риска тяжелой формы COVID-19. Ученые продолжают искать ответ на вопрос, как именно коронавирус пересекается с болезнями, вызванными ментальными нарушениями.

В тему: В мае 2020 года специалисты из Королевского госпиталя Бромптона (Великобритания) завили о прямой связи между коронавирусной инфекцией COVID-19 и свертываемостью крови. Исследовав легкие пациентов, которые находились в критическом состоянии, они пришли к выводу, что прием препаратов для разжижения крови способно предотвратить смерть от коронавируса.

Спустя год ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором пришли к выводу, что к летальным исходам от коронавируса приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.

По данным Национальной академии наук Украины, мужчины умирают от ковида чаще, чем женщины.