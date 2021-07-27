В Запорожской области пожилая женщина стала жертвой столбняка

Главное: Пенсионерка умерла от столбняка в Запорожской области. Она получила травму на даче и заразилась.

Детали: В Запорожской области жертвой столбняка стала 84-летняя женщина. Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней.

Выяснилось, что она травмировалась у себя на даче, после чего на пятке у нее обнаружили трофическую язву.

Информируется, что на пятые сутки она обратилась к семейному врачу с жалобами на боль в горле, дискомфорт и затруднение при глотании пищи. Медик обратил внимание на неврологическую симптоматику и заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения.

Пенсионерку отправили на дообследование и вскоре госпитализировали в тяжелом состоянии: у нее наблюдались спазмы жевательной мускулатуры, нарушение глотания, тянущие боли затылочной мускулатуры.

Сообщается, что к вечеру у нее началось нарастание дыхательной недостаточности, ее перевели на аппарат ИВЛ.

Увы, через два дня женщина скончалась.

Также известно, что в последний раз прививку против столбняка ей делали в 1996 году.

Медики напоминают: «Прививку от столбняка следует делать детям в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев. В возрасте шести и 16 лет необходимо пройти ревакцинацию. Взрослым нужно обновлять прививку от столбняка каждые десять лет».

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