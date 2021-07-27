Ученые сделали неутешительный прогноз относительно температуры воздуха в ближайшие десятилетия

Главное: Швейцарские ученые предупредили человечество о рекордном повышении температуры на Земле, которая намного превысит нынешние температурные показатели.

Детали: Ученые из Высшей технической школы Цюриха заявили, что человечеству необходимо подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары. Как сообщает «Интерфакс-Украиан» со ссылкой на одного из исследователей Эрика Фишера, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия.

«Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил он.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 — 2050-е годы, а в 2051 — 2080-е годы — от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь «прогревается» на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие — быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

В тему: 6 февраля 2020 года Всемирная метеорологическая организация зафиксировала в Антарктиде новый температурный рекорд — 18,3 градуса по Цельсию.

В июне 2021 года в Киеве было установлено сразу несколько температурных рекордов.