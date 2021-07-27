Беларусь оценила свой ущерб в Великой Отечественной войне в полтриллиона долларов

Главное: Беларусь оценила свой ущерб в Великой Отечественной войне. Названа сумма в 500 миллиардов долларов.

Детали: В Беларуси примерно оценили материальный ущерб страны в Великой Отечественной войне. Цифру озвучил генеральный прокурор Андрей Швед.

По его словам, если брать нынешние цены, речь идет минимум о 500 миллиардах долларов.

Он сказал: «После изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма может составлять не менее 500 миллиардов долларов в нынешних ценах».

Стоит напомнить, что прошлой весной генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в период Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.

Власти страны говорят, что собираются ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики.

Не исключена также подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников.

Информировалось, что Беларусь хочет представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Еще в 2021 году собираются сформировать первый пакет документов для обращения в международный трибунал.

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