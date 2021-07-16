Киев и область в ближайшие часы накроют грозы

Главное: В нескольких областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления. В Киеве и области грозу прогнозируют в ближайшие часы.

Детали: ГСЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и ряде областей страны. Их будут фиксировать в ближайшие часы и до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, грозы ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

В Киеве и области гроза ожидается в ближайшие часы.

В тему: Непогода в Украине: 170 населенных пунктов остались без электричества.