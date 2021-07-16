На аукционе в Японии виноград продали за сумасшедшие деньги

Главное: В Японии гроздь винограда продали за 12 тысяч долларов. Прошел аукцион.

Детали: В Японии прошел аукцион, на котором гроздь винограда продали за 1,4 миллиона иен – это 12 тысяч долларов. Речь идет о сорте «рубиновый романтический», который был выращен в префектуре Исикава.

Покупателем стал один из магазинов деликатесов на Тайване.

Такая цена является рекордной – в прошлом году за гроздь давали на сто тысяч иен меньше.

Всего на нынешних торгах выставили на продажу 253 грозди.

Сообщается, что данный сорт появился в 2008-м году, а выводить его начали в 1990-е.

Производитель говорит, что такой виноград отличается редким рубиновым цветом сладкой мякоти и своим размером – диаметр одной виноградины составляет около трех сантиметров и весит она двадцать граммов.

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