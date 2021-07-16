Стало известно, какие европейские страны признали украинский COVID-сертификат

Главное: Несколько европейских стран согласились признать украинские COVID-сертификатs. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов.

Детали: Украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, сообщает «РБК-Украина».

Он напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

«Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты», — сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени — расширить действие географии сертификатов.

«Этим активно занимается Министерство иностранных дел», — подытожил Шмигаль.

В тему: 7 июля Кабинет министров Украины внедрил в Украине цифровой COVID-сертификат о вакцинации.