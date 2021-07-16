ОККО и Нефтегазовая ассоциация включили админресурс для спасения медиа-вымогателя Сергея Куюна от суда, — СМИ

Консалтинговую группу «А-95» и ее директора, медиа-вымогателя Сергея Куюна, которого подозревают в уклонении от уплаты 2,1 млн грн НДС, уже пытаются спасти от правосудия. Об этом говорится в материале From.ua, сообщает «Голос».

Напомним, 13 июля в рамках уголовного дела по факту оптимизации налогообложения Нацполиция провела 5 обысков в группе «А-95», квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна. Изъяли компьютерную технику, телефоны, носители, а также 104 тыс. долл. наличными. По данным издания, эти деньги — «теневой» гонорар Куюна и группы «А-95» от концерна «Галнафтогаз» и Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) за лоббизм интересов сети АЗС ОККО и медиа-атак на ее конкурентов.

Галнафтогаз и НАУ — крупнейшие финансовые доноры группы «А-95» и лично Сергея Куюна. Согласно налоговым декларациям, Галнафтогаз перевел на счета «А-95» в 2019 году 1,3 млн грн, в 2020 — 1,2 млн грн. НАУ каждый месяц перечисляет порядка 400 тыс. грн. Помимо официальных платежей существует рассчет наличными.

«Официально платежи поступают за „информационно-консультационные услуги“ или организацию мероприятий, а на самом деле — за дискредитацию конкурентов ОККО в режиме нон-стоп», — пишет From.ua.

При этом, издание допускает, что влиятельные спонсоры Сергея Куюна уже подключили административный ресурс, чтобы не допустить справедливого следствия. В частности, непосредственно во время проведения обысков глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил о «давлении на бизнес» и призвал Генпрокурора Ирину Венедиктову взять дело на личный контроль.

«Любой бизнес, если он законный, должен быть защищен. Но почему тогда Гетманцев не защищает всех остальных? Попросили „вписаться“ влиятельные спонсоры Куюна из Галнафтогаза? Мы можем лишь предполагать, что такой контакт был. Ведь на момент реакции Гетманцева не было комментариев от Нацполиции: ситуация была известна лишь со слов Куюна. Гетманцев донес его, Куюна, позицию до целого Генпрокурора. Что это, если не избирательное правосудие и попытка давления на следствие?», — говорится в материале.

Журналисты напомнили Даниилу Гетманцеву, что он не может подменять собой суд, вмешиваться и давить на следствие: «Если Гетманцев нанялся адвокатом Галнафтогаза и защищает бизнес, который не без оснований подозревают в уклонении от уплаты налогов, следующий обыск должен пройти у него самого».