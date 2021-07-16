Жара в Киеве продолжает бить исторические рекорды

Главное: В Киеве побит еще один температурный рекорд. Ночью было очень жарко.

Детали: Минувшая ночь на пятницу, 16 июля, была рекордно жаркой в Киеве. Данные приводит Центральная геофизическая обсерватория.

Сообщается, что температура была максимальной для этого дня за всю историю наблюдений с 1881 года – 24,4 градуса.

Стоит отметить, что предыдущий показатель 2001 года был превышен сразу на 2,4 градуса.

Добавим, что это уже тринадцатый температурный рекорд лета и двадцать третий – с начала года.

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