Непогода в Украине: 170 населенных пунктов остались без электричества

Главное: В Украине бушевала непогода. Обесточены населенные пункты в трех областях.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях на утро пятницы, 16 июля, поведали в ГСЧС.

Там сообщили, что дожди и сильный ветер привели к срабатыванию систем автоматической защиты линий электропередач. Обесточены были населенные пункты в трех областях страны.

Больше всего пострадала Львовская область, где без электричества остались 79 населенных пунктов.

Также досталось Закарпатской (59) и Сумской (31) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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