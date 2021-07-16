Коронавирус в Украине: 737 новых заражений и семнадцать смертей

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 737 человек. Умерли семнадцать людей.

Детали: Коронавирус в Украине держится на достаточно невысоком уровне. Данные на пятницу, 16 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 737 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 422 людей, а выздоровели 616 человек. Среди заболевших – 50 детей и шестнадцать медработников.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (224), а также Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 276, методом ИФА – 8 942, экспресс-тестами – 14 372.

Умерли еще семнадцать больных. За все время зараза забрала 52 702 жизни.

С начала пандемии заболели 2 243 605 людей, а выздоровели 2 180 281 человек.

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