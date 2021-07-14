В Украине создан специальный ветеранский фонд

Главное: В нашей стране создан Украинский ветеранский фонд. Он заработает со следующего года.
Детали: Правительство создало Украинский ветеранский фонд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Глава Кабинета министров уточнил, что он заработает с 2022-го года.
Как ожидается, УВФ даст возможность «аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса».
Планируется, что он поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности.
Денис Шмыгаль поведал: «Идет работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов».
Правительство перераспределило средства госбюджета для обеспечения создания соответствующих сервисов и их защищенного функционирования.
Резюмируется: «Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию, например, о льготах и программах для ветеранов, которыми они пользуются».
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