В Украине создан специальный ветеранский фонд

Главное: В нашей стране создан Украинский ветеранский фонд. Он заработает со следующего года.

Детали: Правительство создало Украинский ветеранский фонд. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава Кабинета министров уточнил, что он заработает с 2022-го года.

Как ожидается, УВФ даст возможность «аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса».

Планируется, что он поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведение предпринимательской деятельности.

Денис Шмыгаль поведал: «Идет работа над созданием Единого государственного реестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов».

Правительство перераспределило средства госбюджета для обеспечения создания соответствующих сервисов и их защищенного функционирования.

Резюмируется: «Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию, например, о льготах и ​​программах для ветеранов, которыми они пользуются».

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