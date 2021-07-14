Известная украинская кондитерская компания опровергла свое банкротство

Главное: Кондитерская компания АВК опровергает свое банкротство. Там объяснили решение суда.

Детали: Украинская кондитерская компания АВК опровергает свое банкротство. Появилось официальное заявление.

Информируется следующее: «АВК – это холдинг, в состав которого входит несколько предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО АВК».

Уточняется: «ЧАО АВК признали банкротом не по причине неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего из-за агрессии России против Украины, ведь основные активы находятся на неподконтрольной территории – в Донецке и Луганске».

Сообщается, что остальные предприятия холдинга продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.

В тему: Ранее мы писали, что известную украинскую кондитерскую компанию признали банкротом. Такое решение вынес хозяйственный суд Донецкой области.