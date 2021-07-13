На Закарпатье люди отравились угарным газом – погиб рабочий

Главное: Рабочие отравились на Закарпатье. Один человек погиб.

Детали: В минувший понедельник, 12 июля, в Перечине (Закарпатье) произошло ЧП. О нем поведала полиция.

Сообщается, что на местном лесохимкомбинате отравились рабочие: один человек погиб, а четверо пострадали и были госпитализированы.

Выяснилось следующее: «Во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия (38-летний местный житель), надышался угарным газом и потерял сознание».

Отмечается: «Помочь ему пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины тоже отравились».

Правоохранители проводят следствие, чтобы выяснить подробности инцидента.

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