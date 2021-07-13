В Киеве установлен ночной рекорд жары

Главное: В Киеве было очень жарко. Побит температурный рекорд.

Детали: В Киеве побит температурный рекорд, который держался в городе с 1922 года. Произошло это в ночь понедельника, 12 июля.

Центральная геофизическая обсерватория отмечает, что предыдущая ночь стала самой жаркой для украинской столицы для этого дня.

Так, был побит рекорд 1922 года, когда фиксировали минимальную температуру плюс 21,4 градуса. Вчера же было 22,0 градуса тепла.

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