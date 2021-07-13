Коронавирус в Украине: 36 погибших и 481 заболевший

Главное: В Украине коронавирусом заболел еще 481 человек. Умерли 36 людей.

Детали: Коронавирус в Украине немного набирает обороты. Данные на вторник, 13 июля, приводит в министерстве здравоохранения.

Отмечается, что заболел еще 481 человек. Госпитализировали 249 больных, а выздоровели 750 людей. Среди заболевших 28 детей и 11 медработников.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 20 909, методом ИФА – 9 783, экспресс-тестами – 10 428.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (142), а также Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

Умерли еще 36 человек. За все время скончались 52 640 людей.

С начала пандемии заболели 2 241 698 человек, а выздоровели 2 178 279 людей.

В тему: Коронавирус в Украине значительно притих.