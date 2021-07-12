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Новости > Путин обвинил Украину в нежелании возвращать Донбасс

Путин обвинил Украину в нежелании возвращать Донбасс

Александр Панько
12.07.21 20:34
211
Путин обвинил Украину в нежелании возвращать Донбасс

Главное: Президент Украины Владимир Путин написал статью об Украине, в которой отмечает, что Украина отказывается выполнять минские договоренности. Он также все больше убеждается, что Украина не хочет возвращать Донбасс.

Детали: Президент России Владимир Путин обвинил Украину в том, что она якобы не хочет возвращать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По словам Путина, он в этом все больше убеждается. Об этом говорится в статье Путина об Украине.

В статье Путина говорится о том, что Россия якобы сделала все возможное для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, в частности, заключила минские договоренности, которые Украина, по словам Путина, якобы отказывается выполнять.

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозам», — написал в своей статье российский президент.

А вторым фактором нежелания возвращать Донбасс, по словам Путина, является то, что Украина отказывается вести переговоры с боевиками так называемых «ЛНР» и «ДНР».

В тему: Зеленский предлагает новый формат для урегулирования ситуации в Украине.

Тэги: Украина, общество, Владимир Путин, Донецк, политика, Донбасс, Луганск, новости Украины

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