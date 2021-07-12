В Украине объявлено штормовое предупреждение. Киев накроет в ближайшие часы

Главное: В ближайшие часы на Киев обрушится мощный ливень с грозой. Штормовое предупреждение объявлено еще в некоторых областях.

Детали: В Киеве сегодня будет ливень. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей — на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что синоптики объявили штормовое предупреждение не только в Киеве, но и в других областях Украины.

Сегодня днем в Украине, кроме северо-западной части, грозы (І уровень опасности, желтый).

Дожди накроют южные, центральные, восточные регионы.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня дожди в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

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