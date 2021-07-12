Чемпионат Европы хотят расширить до 32 команд

Главное: Чемпионат Европы могут расширить до 32 команд. Идея исходит от УЕФА.

Детали: Чемпионат Европы по футболу хотят расширить с 24 до 32 команд. Как пишет АР, об этом сейчас думают в УЕФА.

Планируется, что новый формат будет реализован уже в 2028-м году.

Само же решение может быть рассмотрено до конца 2023-го года, когда станет известна страна, которая примет данный турнир.

Стоит отметить, что всего в отборе на Евро участвуют 55 национальных сборных.

В тему: Сборная Италии выиграла Евро-2020.