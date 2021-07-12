Под Киевом произошло ДТП с детьми – есть погибшие

Главное: Под Киевом произошло ДТП. Есть погибшие.

Детали: Вечером воскресенья, 11 июля, в селе Ревностное (Киевская область) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Информируется, что водитель Volkswagen Golf превысил скорость, после чего не справился с управлением. В итоге автомобиль перевернулся.

Известно, что в салоне находились двеннадцать человек, в том числе четверо детей, которых везли с купания.

Погибли два человека – взрослый и ребенок.

Уточняется, что еще одного взрослого забрали в реанимацию. Кроме этого пострадали двое детей.

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