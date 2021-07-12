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Новости > В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Агата Кловская
12.07.21 09:06
266
В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Главное: В Бельгии женщина подхватила сразу два штамма коронавируса — «Альфа» и «Бета». Спасти ее не удалось.

Детали: В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, она заразилась как штаммом «Альфа», который впервые появился в Великобритании, так и штаммом «Бета», впервые обнаруженным в Южной Африке.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что у нее два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, именно ли двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больного.

В тему: В Польше научились лечить коронавирус с помощью кала.

Тэги: общество, здоровье, мир, Бельгия, коронавирус

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