В Бельгии умерла женщина, которая заразилась сразу двумя штаммами коронавируса

Главное: В Бельгии женщина подхватила сразу два штамма коронавируса — «Альфа» и «Бета». Спасти ее не удалось.

Детали: В Бельгии женщина умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, она заразилась как штаммом «Альфа», который впервые появился в Великобритании, так и штаммом «Бета», впервые обнаруженным в Южной Африке.

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней представили доклад об этом случае. Согласно ему, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей. Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и того же дня у нее диагностировали Covid-19. Женщине было 90 лет и она не вакцинировалась. Уже через 5 дней после госпитализации больная умерла.

Когда образцы, взятые у женщины, тестировали с целью выявить, каким штаммом она была заражена, оказалось, что у нее два варианта Covid-19. В то же время исследователи не смогли точно сказать, именно ли двойное инфицирование спровоцировало столь стремительное ухудшение состояния больного.

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