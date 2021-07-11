В Зимненском монастыре УПЦ будут обучать регентов

Главное: Регентское отделение Владимир-Волынского Духовного училища в Зимненском женском монастыре начало прием документов для абитуриенток.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zymne.org, учебное заведение готовит псаломщиков-регентов церковных хоров для волынских приходов и других епархий Украинской Православной Церкви.

Филиал действует при Святогорском Успенском ставропигиальном женском монастыре, в селе Зимнее.

«В регентское отделение принимаются лица женского пола. К обучению могут быть допущены абитуриентки, которые имеют законченное среднее образование (желательно музыкальную школу). Одобряется опыт пения в церковном хоре», — отмечается в сообщении.

Форма обучения — стационар, 3 года.

Обучение, проживание и питание бесплатное.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов и программой для вступления можно здесь.

Документы принимаются до 19 августа.

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