Ученые поведали о последствиях для людей, переболевших коронавирусом

Главное: У людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются проблемы со здоровьем. Зараза бьет по сердцу и легким.

Детали: Исследователи из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура поведали, как коронавирус бьет по здоровью людей. Появились данные их отчета.

В ходе работы, которая стартовала еще в начале прошлого года, были проанализированы медицинские карты 288 пациентов государственных больниц.

Выяснилось, что у каждого десятого переболевшего целых полгода с момента заражения наблюдались кашель и одышка.

Среди других последствий отмечаются усталость, головокружение и бессонница.

Также отмечается, что Sars-CoV-2 повышает риск развития сердечнососудистых заболеваний.

Ученые говорят: «Вирус повреждает кровеносные сосуды и, в частности, мелкие сосуды, которые есть в каждой части тела, что приводит к блокировке кровоснабжения и кровотечению».

Эксперты признают: «Причина, по которой симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления, до конца не ясна».

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