На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом

Главные новости за 2 июля 2021 года

На выходных спортсмены перекроют центр Киева. Движение транспорта будет крайне затруднено

В Виннице спустя несколько часов после прививки от COVID-19 скончался мужчина

Митрополит Антоний объяснил, почему вера не нуждается в доказательствах

В Полтаве УПЦ приглашает на обучение в иконописную школу

Смертность от коронавируса в Украине снизилась перед выходными

УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе

«Украинская земля бесценна»: в Минагрополитики объяснили, с какой целью открыли рынок

Минздрав разрешил менять препарат при повторной вакцинации от коронавируса

Главные новости за 2 июля 2021 года

В Виннице спустя несколько часов после прививки от COVID-19 скончался мужчина

30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира

28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто

27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова

26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году

29.06.21 17:06

«Если нет, то может убираться»: команда Лопеса поставила Ломаченко интересное условие для реванша

27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью

27.06.21 17:45

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян

27.06.21 18:55

Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости

26.06.21 13:23

В ООН предсказали коренные изменения климата до того, как постареют сегодняшние дети

28.06.21 10:01

Снова грозы: украинцам рассказали о погоде в первые дни июля