Незакрытую из-за триатлона центральную часть Киева закроют из-за учений

Главное: Завтра в Киеве станция метро «Дворец спорта» будет закрыта на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 в связи с антитеррористическими учениями.

Детали: 4 июля состоятся плановые антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Киеве. Как сообщается на официальной страние Службы безопасности Украины в Facebook, учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации, в частности, будет закрыта для входа и выхода станция «Дворец спорта» Киевского метрополитена.

При этом пересадочный узел «Дворец спорта» — «Площадь Льва Толстого» будет работать в обычном режиме.

В метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.

В тему: 3 и 4 июля в столице ограничено движение на ряде улиц из-за проведения соревнований по триатлону. Речь, в частности, идет о Контрактовой площади и прилегающих к ней улицах.