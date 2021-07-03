С сегодняшнего дня прививать киевлян станут по-новому

Главное: На этих выходных начнется вакцинация киевлян от коронавируса на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. Всего с сегодняшнего дня в столице заработает 21 такой пункт.

Детали: На этих выходных киевляне смогут получить прививку от коронавируса не только в Международном выставочном центре, но и в медицинских учреждениях столицы, где заработает 21 центр мини-вакцинации. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пункты вакцинации расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева.

Их перечень и часы работы можно найти здесь.

С текущей недели они будут работать каждые выходные. Получить вакцину там сможет любой. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me. Там можно выбрать удобное время и место вакцинации.

При этом «живой» очереди в пунктах не будет, получить вакцину можно будет только по предварительной записи.

С собой желающим необходимо иметь паспорт и код. Также желательно иметь декларацию с семейным врачом, чтобы ускорить процесс внесения данных о вакцинации.

Кроме того, в центрах можно получить вторую дозу вакцины, даже если до этого человек вакцинировался в МВЦ.

После ревакцинации можно получить Свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19.

В тему: По состоянию на 23 июня 2021 года в Украине полностью привили от коронавируса более 394 тысяч человек. Первую дозу вакцины получили 1755137 людей.

При этом в Украине могут разрешить комбинировать вакцины от коронавируса. Сейчас вопрос изучают эксперты.