В Херсоне полицейский задавил человека и скрылся с места происшествия

Главное: В Херсоне сотрудник патрульной полиции за рулем автомобиля сбил насмерть человека. При этом он скрылся с места происшествия.

Детали: Поздно вечером 30 июня водитель автомобиля BMW наехал на мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции Херсонской области в Facebook, после этого он скрылся с места происшествия, а пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Правоохранители установили, что автомобиль принадлежит действующему сотруднику патрульной полиции.

По данному факту начато уголовно производство и служебное расследование. Виновника ДТП и его непосредственного руководителя отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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