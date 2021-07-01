Пять групп украинских туристов застряли в аэропорту Анталии

Главное: В международном аэропорту «Борисполь» задерживают вылет рейсов в Турцию, потому что страна не предоставляет разрешения.

Детали: По состоянию на утро 1 июля в международном аэропорту «Борисполь» произошли задержки пяти рейсов в Украину. Как сообщает пресс-служба аэропорта, речь, в частности, идет о рейсе PS 6237 Киев-Анталия а/к «МАУ», который должен был вылетать в 02 часа ночи.

Кроме того, задерживаются также рейсы:

— PS 6233 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 03.00 вылет перенесен на 17.30,

— PS 5333 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 11.40 вылет перенесен на 18.20,

— PS 5331 Киев-Анталия а/к «МАУ» с 05.00 вылет перенесен на 11.00,

— QU 4407 Киев-Анталия а/к «Azur Air Ukraine» с 12.30 вылет перенесен 17.40.

Как заявляют представители авиакомпаний, рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

Пассажиров указанных рейсов попросили ориентироваться на официальную информацию от авиакомпаний и отслеживать время вылета на сайте аэропорта.

В «Борисполе» отмечают, что задержка произошла по причинам, на которые не влияет аэропорт.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Twitter, что из-за задержки авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается также вылет рейсов из Анталии в Киев и Одессу.

В украинском ведомстве работают, чтобы обеспечить пассажиров питанием и временным размещением в отеле.

В тему: Болельщики сборных Украины и Англии не смогут посетить матч 1/4 финала Евро-2020, который состоится 3 июля в итальянском Риме. Это связано с карантинными ограничениями в стране.