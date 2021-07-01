Трамп стал одним из худших президентов в истории США и захотел попробовать еще раз

Главное: 45-й президент США Дональд Трамп объявил о желании вновь побороться за пост на очередных выборах, которые состоятся в 2024 году. При этом он признан одним из худших президентов в истории страны.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп принял решение участвовать в выборах 2024 года. Как сообщает Newsweek, об этом он заявил в эфире телеканала Fox.

«Не то чтобы я этого хотел. В этом нуждается страна. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — заявил Трамп, утвердительно ответив на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время, как сообщает Lenta.ru, по данным опроса 142 историков, проведенного каналом C-SPAN, Трамп занял 41-е место в рейтинге всех президентов США, что делает его одним из худших лидеров в истории страны.

Для сравнения Ричард Никсон, вынужденный уйти с поста в результате Уотергейсткого скандала, занял 31 место.

Лидерами оказались Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

В десятке лучших также фигурируют Джон Кеннеди, Рональд Рейган, а замыкает ее Барак Обама.

Рейтинг составлялся по сумме баллов из десяти позиций, туда вошли в том числе моральные качества, административные и лидерские способности, успехи во внешней политике и экономике, дар убеждения.

В тему: Организация, защищающая права американцев китайского происхождения обратилась в суд с иском против бывшего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в неоднократном упоминании «китайского» коронавируса и требуют уплатить почти $23 млн компенсации.