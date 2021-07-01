После игры со Швецией сразу трое украинцев попали в рейтинг лучших футболистов Евро-2020

Главное: Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4, 17 и 19 места в рейтинге лучших игроков Евро-2020, составленном УЕФА.

Детали: В рейтинг лучших игроков Чемпионата Европы по футболу на данный момент вошли четыре игрока сборной Украины. Как сообщается на официальном сайте европейского футбола, речь идет о капитане команды Андрее Ярмоленко, защитниках Николае Матвиенко и Александре Зинченко.

Так, Ярмоленко занимает в рейтинге четвертое место за то, что в течение турнира забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов — 79%. При этом сразу на 20 позиций его поднял последний матч со шведами

Матвиенко стал 17-м. Его оценили за 6 отборов, 22 выбивания мяча от своих ворот, 6 блоков и 37 раз подборов мяча после потери соперником. Кроме того, точность его передач составляет 91%.

Отметим, что до 1/8 финала он наш защитник располагался на 56-м месте.

Александр Зинченко занимает 19-ю строчку рейтинга. На его счету 1 гол, 3 отбора, 19 подборов, 1 блок и 9 отраженных от ворот мячей. Точность паса составляет 81%. Перед матчем со Швецией его рейтинг был всего лишь 205.

Возглавляет же рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.

Отметим, что для составления рейтинга в УЕФА задействовали специальный алгоритм, который учитывает разные позиции игроков на поле и поэтому различные критерии их успехов. Например, если у нападающих основном ценятся голы, голевые передачи и удары в сторону ворот, то в игре защитников оценивают мастерство отражать атаки соперника.

В тему: В ночь на 30 июня 2021 года сборная Украины по футболу сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2020, обыграв сборную Швеции со счетом 2:1. Соперником украинцев стала сборная Англии, которая в 1/8 победила Германию со счетом 2:0.