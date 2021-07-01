Коронавирус в Украине: смертность до сих пор остается не очень высокой

Главное: В Украине коронавирус выявили еще у 705 людей. Умер 51 больной.

Детали: В Украине коронавирус не набирает обороты. Данные на среду, 1 июля, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 705 случаев заразы. Среди заболевших – 28 детей и 18 медиков. Госпитализированы 464 человека, а выздоровели 1 719 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 20 913, методом ИФА – 9 743, экспресс-тестами – 18 382.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (231), а также Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Жертвами болезни стал еще 51 человек. Всего скончались 52 391 больной.

С начала пандемии заболел 2 235 801 человек, а выздоровели 2 168 387 людей.

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