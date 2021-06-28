Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста

Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста

Александра Кудрявцева
28.06.21 14:50
294
Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста
Главное: С давних времен была возложена особая миссия на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», митрополит Антоний (Паканич) рассказал об истории, смысле и главных задачах для верующих в период Петрова поста.
 
«В „Апостольском предании“ III века, раскрывающем перед нами во всей полноте картину жизни Церкви в тот период, существует упоминание о Петровом посте. В то время этот пост восполнял, компенсировал Великий пост всем тем верующим, кто не смог соблюсти Его перед Пасхой», — отметил митрополит Антоний.
 
Он напомнил, что Петров пост не является таким строгим, как Великий. Однако это не повод его игнорировать.
 
«На протяжении 50 дней после Пасхи поститься считалось невозможным. „Петровским“ пост наименовался позднее, и его смысловым центром стало подражание апостолам в их служении, которые постом и молитвой готовились к своей величайшей миссии — проповеди Евангелия», — объяснил владыка.
 
«Во все дни поста, кроме среды и пятницы, разрешается вкушать рыбу. Болеющие, беременные и люди в возрасте могут поститься не так строго, как предписано в Уставе. Благодаря летнему сезону, на который выпадает пост, можно активно использовать для приготовлений блюд овощи, грибы, ягоды и фрукты», — добавил архиерей.
 
Управделами УПЦ рассказал, какие цели можно поставить для себя в этот период.
 
«С давних времен была возложена особая миссия на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост, данному предписанию можно следовать и в наши дни. Это прекрасная возможность довести до ума начатое и незаконченное до Пасхи. Простить ближнего, измениться самому, помочь нуждающемуся, побороть зло и увеличить хоть на йоту добро, в первую очередь в своем сердце», — подчеркнул архиерей.
 
По словам митрополита Антония, каждому верующему в течении поста важно «пройти дорогой апостолов — пережить Воскресение Господа, Его Вознесение, ощутить единство Троицы» и выполнить завещанное апостолами наставление «радости, благодарности, и непрестанной молитвы — плодов Духа Святаго, которые нам заповедано стяжать всю свою жизнь».
 
В тему: У верующих УПЦ начался Петров пост.
 

Тэги: пост, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

Комментарии

Статьи

28.06.21 09:26

Уход США из Афганистана: бегство и/или коварный замысел?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны
28.06.21 10:23

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.06.21 15:15

Священник УПЦ рассказал, как отличить настоящего старца от самозванца
28.06.21 11:55

У верующих УПЦ начался Петров пост
28.06.21 10:09

Последствия непогоды ощутили на себе жители шести областей страны
28.06.21 10:01

Снова грозы: украинцам рассказали о погоде в первые дни июля
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
27.06.21 18:55

Митрополит Онуфрий рассказал о смысле христианской святости
27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
27.06.21 17:45

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян
27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова
27.06.21 14:48

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
27.06.21 14:48

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
27.06.21 11:39

Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов
27.06.21 09:53

ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
27.06.21 07:03

Ломаченко жестко нокаутировал Накатани
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
22.06.21 22:32

В НБУ назвали самый простой и верный способ отличить фальшивые деньги
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России
25.06.21 18:02

Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
23.06.21 01:39

Стало известно, чем полезен картофель
Фото и Видео
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
Зеленский признался, что лично проболтался Лукашенко об операции по задержанию «вагнеровцев»
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.