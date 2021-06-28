У верующих УПЦ начался Петров пост

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны
Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
Ломаченко жестко нокаутировал Накатани
Смертность от коронавируса в Украине снизилась
В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
Главные новости за 25 июня 2021 года
Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»