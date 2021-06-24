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Новости > В Минздраве объяснили, как беременных вакцинировать от коронавируса

В Минздраве объяснили, как беременных вакцинировать от коронавируса

Агата Кловская
24.06.21 13:48
311
В Минздраве объяснили, как беременных вакцинировать от коронавируса

Главное: Женщинам, которые ждут ребенка, можно прививаться мРНК-вакцинами. В Украине пока используется только один подходящий препарат от Pfizer-BioNTech.

Детали: Национальная служба здоровья Украины рекомендовала прививать беременных от коронавируса мРНК-вакциной, если польза от вакцинации превышает потенциальные риски. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства 24 июня.  

Отмечается, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19.

"Если у беременной высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить с врачом возможность вакцинации. Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech", – указали в НСЗУ.

В случае, если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине это AstraZeneca, Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второго этапа  вакцинирования.

На основе этой информации женщина должна будет решить, нужна ли ей вторая доза вакцины во время беременности или уже после родов.

Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Подчеркивается, что инструкция CoronaVac от Sinovac Biotech запрещает использовать ее у беременных.

В тему: В ВОЗ сделали резонансное заявление по вакцинации детей от COVID-19.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, беременность, вакцинация, новости Украины, вакцина от коронавируса

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