В ВОЗ сделали резонансное заявление по вакцинации детей от COVID-19

Главное: Детей можно вакцинировать. Но в менее срочном порядке.

Детали: Всемирная организация здравоохранения сделала резонансное заявление по вакцинации детей от коронавируса. Там впервые признали, что это разрешено.

Появились обновленные рекомендации.

Отмечается, что «кампания должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни».

Сообщается, что «приоритет должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения».

В ВОЗ говорят, что дети и подростки «как правило переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые».

Также появились выводы по вакцине от компаний Pfizer и BioNTech. Было признано, что она подходит для детей от 12 лет и старше.

Информируется: «Детям в возрасте от 12 до 15 лет, которые находятся в категории высокого риска, может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами вакцинации».

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