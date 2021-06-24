Зеленский определился со своим новым пресс-секретарем

Главное: Стало известно, кто сменит Юлию Мендель в кресле пресс-секретаря Владимира Зеленского. Это журналист Сергей Никифоров.

Детали: Президент Владимир Зеленский определился, кто станет его новым пресс-секретарем. Об этом «РБК-Украина» рассказал источник в Офисе президента.

Эту должность получит журналист Сергей Никифоров.

По состоянию на сегодня Никифоров работает ведущим новостей на общенациональном канале «Украина 24».

На должность пресс-секретаря президента претендовали Никифоров и Александр Бондаренко, который ранее работал на телеканале «Украина».

В тему: В конце апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Спустя некоторое время в ОП подтвердили увольнение Мендель.