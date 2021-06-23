Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Главное: Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в плей-офф Чемпионата Европы. Это стало возможным благодаря шведам и испанцам, которые обыграли поляков и словаков соответственно.

Детали: Сборная Украины пробилась в плей-офф Чемпионата Европы по футболу. Это стало известно благодаря результатам группы Е, где в последнем туре играли Испания против Словакии, а шведы противостояли полякам.

Для продолжения борьбы нашим ребятам необходимо было, чтобы шведы не проиграли полякам, а в матче Испания – Словакия не было ничьей. Именно так и произошло. Испанцы разгромили своего соперника 5:0, а шведы на последних минутах встречи вырвали победу у Польши – 3:2.

Таким образом, сборная Украины стала одной из четырех команд, которые с третьего места идут дальше. Словакии и Финнляндии так не повезло.

На 99% подопечные Андрея Шевченко в плей-офф встретится именно со шведами. Если Португалия потерпит крупное поражение от Франции или же Германия – от Венгрии (что очень маловероятно), тогда соперником Украины будет именно победитель группы F (Франция, Германия, Португалия).

В тему: Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой.