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Новости > Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Абелардо
23.06.21 20:58
179
Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

Главное: Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась в плей-офф Чемпионата Европы. Это стало возможным благодаря шведам и испанцам, которые обыграли поляков и словаков соответственно.

Детали: Сборная Украины пробилась в плей-офф Чемпионата Европы по футболу. Это стало известно благодаря результатам группы Е, где в последнем туре играли Испания против Словакии, а шведы противостояли полякам.

Для продолжения борьбы нашим ребятам необходимо было, чтобы шведы не проиграли полякам, а в матче Испания – Словакия не было ничьей. Именно так и произошло. Испанцы разгромили своего соперника 5:0, а шведы на последних минутах встречи вырвали победу у Польши – 3:2.

Таким образом, сборная Украины стала одной из четырех команд, которые с третьего места идут дальше. Словакии и Финнляндии так не повезло.

На 99% подопечные Андрея Шевченко в плей-офф встретится именно со шведами. Если Португалия потерпит крупное поражение от Франции или же Германия – от Венгрии (что очень маловероятно), тогда соперником Украины будет именно победитель группы  F (Франция, Германия, Португалия).

В тему: Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой.

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, Чемпионат Европы, сборная Швеции, сборная Польши, Евро-2020, сборная Украины по футболу

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