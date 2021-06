Ольга Данилюк о «Мистецьком Арсенале»: государственные культурные учреждения не хотят меняться

Украинско-британская режиссер Ольга Данилюк призывает к кардинальным изменениям государственной политики относительно отношения к «Мистецькому Арсеналу». В своей колонке для издания «Интерфакс-Украина» она пишет, что историческая ценность и национальный статус этого здания не позволяет провести необходимую реконструкцию для соответствия современным требованиям культурного комплекса.

Соответственно, государственные культурные учреждения, по ее словам, не хотят меняться.

«Вместо фундаментальной реконструкции, которая позволит эффективно вложить средства и сделать площади пригодными для полной реализации невероятного потенциала Арсенала, бюджет выветривается через дыры и щели в его стенах. Нам сформировали ложное восприятие здания как хрупкого памятника архитектуры, к которому нельзя прикасаться. Но за призывом к консервации скрывается отсутствие современного мышления. К сожалению, такое стремление к „статусу кво“ сегодня характерно для государственных культурных учреждений. Они никак не хотят меняться, принимать творческие риски, а десятилетия стагнации уже говорят сами за себя. Все больше сужается круг посетителей музеев, театров, выставок, культура становится для избранных, элитарных тусовок», — высказывает свою позицию Ольга Данилюк.

Справка: Ольга Данилюк — украинско-британская режиссер, исследовательница, куратор PhD University of London, MA Central Saint Martins, ВА Львовская Академия Искусств, Исследовательница в Birkbeck University of London и University of Westminster, Директор I-DO Lab, Великобритания; председатель ОО «Я-Действие», Украина. Представляла первый независимый украинский театральный проект на Эдинбургском Фестивале. В Украине поставила спектакли Pentacost, а также Письма незнакомому другу из Нью Йорка и Contact Line — в которых играют подростки из прифронтовой зоны. Сейчас работает над премьерой балета в Лондоне и постановкой адаптированного представления Contact Line в Нью-Йорке.