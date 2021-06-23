В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ

Главное: В Киеве — массовое минирование объектов. Кроме Южного и Центрального вокзалов, неизвестный сообщил о минировании нескольких гостиниц и ТРЦ.

Детали: Правоохранители проверяют информацию о массовом минировании объектов в Киеве. Известно о минировании не только вокзалов, о чем сообщалось ранее, но и гостиниц, а также торгово-развлекательных центров. Об этом в эфире «Украина 24» сказала пресс-офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

«Сегодня заминированы ТРЦ и несколько гостиниц. ТРЦ — „Украина“, „Гулливер“ и „Глобус“. По поводу названий гостиниц сказать не могу», — сообщила она.

На местах уже работают правоохранители и взрывотехники.

До этого «Укрзализныця» заявила о получении сообщения о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. На время проверки вокзалов их работа будет ограничена.

В тему: В Киеве неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов.